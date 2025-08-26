Цены растут рекордными темпами: аренда в Киеве подорожала на треть (инфографика)

В Киеве стремительно растут цены на аренду жилья. За последние полгода стоимость квартир увеличилась почти на 6,4 тысячи гривен — это около 30,7%.

Средняя цена аренды поднялась с 20 652 до 27 000 гривен. При этом только за последний месяц рост составил 9,5% — почти 2,4 тысячи гривен. Об этом сообщает портал M2bomber.

В годовом разрезе подорожание также заметное: в среднем цены выросли почти на 20%, или более чем на 4,5 тысячи гривен.

В Киеве выросла стоимость жилья

Разница в стоимости аренды по районам столицы впечатляет. Так, самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе — около 11 000 гривен в месяц. Несколько дороже аренда в Оболонском (17 000 грн), Святошинском (17 500 грн), Голосеевском (18 000 грн) и Дарницком районах (18 500 грн).

Стоимость квартир в Киеве

В средней ценовой категории находится Днепровский район — 22 000 грн, а также Соломенский — 23 500 грн и Подольский — 29 014 грн.

Наиболее дорогая аренда традиционно фиксируется в центре столицы. В Печерском районе квартиры сдают в среднем за 33 411 грн, а в Шевченковском — около 33 000 грн.

По данным аналитиков, стоимость аренды также зависит от количества комнат. Чаще всего однокомнатные квартиры предлагают за 18 000 грн. Двухкомнатные обходятся в среднем в 29 400 грн, а трехкомнатные — около 20 800 грн.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.