Не время для ресторанов: украинцы стали значительно реже ходить в заведения (инфографика)

В первой половине 2025 года украинцы заметно сократили расходы на посещение заведений общественного питания.

Общее количество визитов в рестораны, бары и кафе по стране снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно ощутимо пострадали бары и классические рестораны, где посещаемость упала сразу на 16%. Лишь суши-заведения сумели удержаться на прежнем уровне популярности. Об этом сообщили аналитики компании Poster.

Несмотря на сокращение потока гостей, заведения общепита не понесли убытков. Более того, их выручка выросла на 5% в годовом выражении. Основной фактор — рост цен. За те же блюда и напитки теперь приходится платить больше, что напрямую связано с инфляцией и удорожанием продуктов.

Как изменилась посещаемость заведений

По словам CEO Poster Родиона Ерошека, увеличение выручки не стоит воспринимать как признак восстановления спроса. Это, прежде всего, следствие роста цен на каждую позицию в меню. Люди посещают заведения реже, но тратят больше за один визит.

Согласно данным исследования, средний чек в заведениях питания вырос на 17% и достиг 171 гривны. Больше всего подорожали заказы в барах — на 19% (до 476 грн), а также в кафе — на 18% (до 108 грн) и ресторанах — на 17% (до 675 грн). В пиццериях средний чек составил 324 грн (+16%), в пекарнях — 82 грн (+14%). Относительно умеренный рост цен зафиксирован в суши-заведениях — плюс 12%, до 670 грн.

Отдельно отмечается ситуация в регионах. Среди городов, включенных в исследование, Львов показал наибольший рост выручки — плюс 7% по сравнению с 2024 годом. В этом городе именно суши-рестораны стали лидерами по динамике, прибавив 9% к доходам.

