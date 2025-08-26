Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Не время для ресторанов: украинцы стали значительно реже ходить в заведения (инфографика)

кафе
Украинцы стали значительно реже ходить в бары и кафе | Фото: Freepik

В первой половине 2025 года украинцы заметно сократили расходы на посещение заведений общественного питания.

Related video

Общее количество визитов в рестораны, бары и кафе по стране снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно ощутимо пострадали бары и классические рестораны, где посещаемость упала сразу на 16%. Лишь суши-заведения сумели удержаться на прежнем уровне популярности. Об этом сообщили аналитики компании Poster.

Несмотря на сокращение потока гостей, заведения общепита не понесли убытков. Более того, их выручка выросла на 5% в годовом выражении. Основной фактор — рост цен. За те же блюда и напитки теперь приходится платить больше, что напрямую связано с инфляцией и удорожанием продуктов.

Как изменилась посещаемость заведений
Как изменилась посещаемость заведений

По словам CEO Poster Родиона Ерошека, увеличение выручки не стоит воспринимать как признак восстановления спроса. Это, прежде всего, следствие роста цен на каждую позицию в меню. Люди посещают заведения реже, но тратят больше за один визит.

Согласно данным исследования, средний чек в заведениях питания вырос на 17% и достиг 171 гривны. Больше всего подорожали заказы в барах — на 19% (до 476 грн), а также в кафе — на 18% (до 108 грн) и ресторанах — на 17% (до 675 грн). В пиццериях средний чек составил 324 грн (+16%), в пекарнях — 82 грн (+14%). Относительно умеренный рост цен зафиксирован в суши-заведениях — плюс 12%, до 670 грн.

Как изменилась посещаемость заведений
Как изменилась посещаемость заведений

Отдельно отмечается ситуация в регионах. Среди городов, включенных в исследование, Львов показал наибольший рост выручки — плюс 7% по сравнению с 2024 годом. В этом городе именно суши-рестораны стали лидерами по динамике, прибавив 9% к доходам.

Напомним, аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно росли, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

В Украине действует так называемый "ночной тариф" на электроэнергию, но украинцев постигнет разочарование после установки двухзонных счетчиков. Эксперты объяснили, как получить скидку за потребление ночью.