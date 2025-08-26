Не час для ресторанів: українці стали значно рідше ходити до закладів (інфографіка)

У першій половині 2025 року українці помітно скоротили витрати на відвідування закладів громадського харчування.

Загальна кількість візитів до ресторанів, барів і кафе по країні знизилася на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливо відчутно постраждали бари і класичні ресторани, де відвідуваність впала відразу на 16%. Лише суші-заклади зуміли втриматися на колишньому рівні популярності. Про це повідомили аналітики компанії Poster.

Незважаючи на скорочення потоку гостей, заклади громадського харчування не зазнали збитків. Ба більше, їхня виручка зросла на 5% у річному вираженні. Основний фактор — зростання цін. За ті самі страви та напої тепер доводиться платити більше, що безпосередньо пов'язано з інфляцією і подорожчанням продуктів.

За словами CEO Poster Родіона Єрошека, збільшення виручки не варто сприймати як ознаку відновлення попиту. Це насамперед наслідок зростання цін на кожну позицію в меню. Люди відвідують заклади рідше, але витрачають більше за один візит.

Згідно з даними дослідження, середній чек у закладах харчування зріс на 17% і сягнув 171 гривні. Найбільше подорожчали замовлення в барах — на 19% (до 476 грн), а також у кафе — на 18% (до 108 грн) і ресторанах — на 17% (до 675 грн). У піцеріях середній чек становив 324 грн (+16%), у пекарнях — 82 грн (+14%). Відносно помірне зростання цін зафіксовано в суші-закладах — плюс 12%, до 670 грн.

Окремо відзначається ситуація в регіонах. Серед міст, включених у дослідження, Львів показав найбільше зростання виручки — плюс 7% порівняно з 2024 роком. У цьому місті саме суші-ресторани стали лідерами за динамікою, додавши 9% до доходів.

