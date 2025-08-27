Украинские педагоги имеют право выхода на пенсию за выслугу лет. Фокус узнал, кто может воспользоваться этим правом в 2025 году, как рассчитывается пенсия и что изменится с индексацией выплат в следующем году.

Право на пенсию за выслугу лет в 2025 году имеют учителя, достигшие 55-летнего возраста и имеющие не менее 30 лет педагогического стажа. Это подтверждает закон Украины "О пенсионном обеспечении". В то же время есть исключение: если педагог еще до 1 января 2016 года имел 25 лет стажа, он может выйти на пенсию независимо от возраста.

Важно, что выплата такой пенсии осуществляется только после увольнения с соответствующей педагогической должности. В случае возвращения к работе в школе, выплаты временно прекращаются.

Как рассчитывается пенсия

Размер пенсии для учителей определяется индивидуально и зависит от нескольких ключевых факторов:

средней заработной платы за последние годы работы;

коэффициента стажа;

соотношение личного заработка к среднему по стране.

По состоянию на июль 2025 года количество пенсионеров в Украине составляло 10,26 млн человек Фото: Из открытых источников

Дополнительно учитывается надбавка за выслугу лет:

при стаже от 3 до 10 лет — 10% к окладу,

от 10 до 20 лет — 20%,

свыше 20 лет — 30%.

Поэтому, чем выше стаж и зарплата учителя, тем больше размер будущей пенсии.

Размер пенсии для учителей определяется индивидуально и зависит от нескольких ключевых факторов Фото: Sputnik

Какие выплаты ожидают педагогов в 2025 году

В среднем размер пенсии за выслугу лет для учителей в 2025 году составит около 5-6 тыс. грн. Например, при зарплате 14,5 тыс. грн будущая пенсия составит примерно 5,7 тыс. грн.

В то же время существует и верхний предел: общая сумма выплат (с учетом всех доплат и индексаций) не может превышать 23 610 грн — это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

ПФУ сообщил о завершении финансирования пенсионных выплат за август 2025 года Фото: УНИАН/Максим Полищук

Индексация пенсий в 2025 году: что говорят эксперты

Как подсчитали по завершению финансирования пенсионных выплат за август 2025 года в Пенсионном фонде Украины, общая сумма, направленная на обеспечение украинских пенсионеров, составила 68,8 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в июле. Там отметили, что августовские выплаты стали крупнейшими с начала года.

На этом фоне особое внимание привлекает вопрос индексации пенсий в 2025 году. Как говорят эксперты, она состоится, но ее масштабы напрямую зависят от экономической ситуации и финансовой международной поддержки Украины.

Так, экономист ЦЭС Максим Самойлюк объясняет, что дефицит бюджета в 2025 году снизится до 38 млрд долларов против 44 млрд в 2024-м. Общая потребность в финансировании составит около 52 млрд долларов, и покрываться она будет средствами ЕС, займами от G7 и поступлениями от замороженных российских активов. В то же время регулярность выплат напрямую зависит от стабильности этой помощи.

Между тем экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что индексация пенсий предусмотрена законом и осуществляется по формуле: 50% от показателя инфляции и 50% от роста средней зарплаты. Однако даже после индексации средняя пенсия не достигнет фактического прожиточного минимума.

"Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше среднего размера при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 тыс. грн, то мне трудно здесь что-то говорить", — говорит эксперт.

Итак, в 2025 году пенсии за выслугу лет для учителей остаются важным социальным инструментом поддержки педагогов. Средние выплаты составят около 5-6 тыс. грн, а максимальная сумма не будет превышать 23,6 тыс. И хотя правительство обещает индексацию, ее масштабы остаются ограниченными, а финансирование зависит как от международной поддержки, так и от внутренних поступлений Пенсионного фонда.