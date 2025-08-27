Українські педагоги мають право виходу на пенсію за вислугу років. Фокус дізнався, хто може скористатися цим правом 2025 року, як розраховується пенсія та що зміниться з індексацією виплат у наступному році.

Право на пенсію за вислугу років у 2025 році мають вчителі, які досягли 55-річного віку та мають не менше ніж 30 років педагогічного стажу. Це підтверджує закон України “Про пенсійне забезпечення”. Водночас є виняток: якщо педагог ще до 1 січня 2016 року мав 25 років стажу, він може вийти на пенсію незалежно від віку.

Важливо, що виплата такої пенсії здійснюється лише після звільнення з відповідної педагогічної посади. У разі повернення до роботи у школі, виплати тимчасово припиняються.

Як розраховується пенсія

Розмір пенсії для вчителів визначається індивідуально і залежить від кількох ключових факторів:

середньої заробітної плати за останні роки роботи;

коефіцієнта стажу;

співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.

Додатково враховується надбавка за вислугу років:

при стажі від 3 до 10 років - 10% до окладу,

від 10 до 20 років - 20%,

понад 20 років - 30%.

Тож, чим вищий стаж та зарплата вчителя, тим більший розмір майбутньої пенсії.

Які виплати очікують педагогів 2025 року

У середньому розмір пенсії за вислугу років для вчителів у 2025 році становитиме близько 5-6 тис. грн. Наприклад, при зарплаті 14,5 тис. грн майбутня пенсія становитиме приблизно 5,7 тис. грн.

Водночас існує і верхня межа: загальна сума виплат (з урахуванням усіх доплат та індексацій) не може перевищувати 23 610 грн - це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Індексація пенсій у 2025 році: що кажуть експерти

Як підрахували по завершенню фінансування пенсійних виплат за серпень 2025 року в Пенсійному фонді України, загальна сума, спрямована на забезпечення українських пенсіонерів, становила 68,8 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж у липні. Там зазначили, що серпневі виплати стали найбільшими від початку року.

На цьому тлі особливу увагу привертає питання індексації пенсій 2025 року. Як кажуть експери, вона відбудеться, але її масштаби напряму залежать від економічної ситуації та фінансової міжнародної підтримки України.

Педагоги можуть достроково вийти на пенсію за вислугу років, якщо досягли віку 55 років та мають не менше 30 років педагогічного стажу

Так, економіст ЦЕС Максим Самойлюк пояснює, що дефіцит бюджету у 2025 році знизиться до 38 млрд доларів проти 44 млрд у 2024-му. Загальна потреба у фінансуванні складе близько 52 млрд доларів, і покриватиметься вона коштами ЄС, позиками від G7 та надходженнями від заморожених російських активів. Водночас регулярність виплат безпосередньо залежить від стабільності цієї допомоги.

Тим часом економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що індексація пенсій передбачена законом і здійснюється за формулою: 50% від показника інфляції та 50% від зростання середньої зарплати. Проте навіть після індексації середня пенсія не досягне фактичного прожиткового мінімуму.

“Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше ніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 тис. грн, то мені важко тут щось говорити”, - каже експерт.

Отже, 2025 року пенсії за вислугу років для вчителів залишаються важливим соціальним інструментом підтримки педагогів. Середні виплати становитимуть близько 5-6 тис. грн, а максимальна сума не перевищуватиме 23,6 тис. І хоча уряд обіцяє індексацію, її масштаби залишаються обмеженими, а фінансування залежить як від міжнародної підтримки, так і від внутрішніх надходжень Пенсійного фонду.