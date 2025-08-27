Зарплата в Украине будет расти медленнее: в Минфине дали неутешительный прогноз

Госбюджет на 2026 год подготовлен с учетом более длительных сроков войны.

Кабинет министров утвердил сценарий №2 макроэкономического прогноза, предполагающий продолжение военных действий и их влияние на экономику. Именно на основе этого сценария формируется проект бюджета. Об этом говорится в письме Минфина от 15 августа 2025 года.

Одним из последствий стало замедление роста минимальной зарплаты.

С 1 января 2026 года она составит 8 647 гривен, с 2027 года — 9 347 гривен, а с 2028-го — 9 997 гривен. Эти показатели ниже ранее заявленных в проекте Бюджетной декларации. Сейчас минимальная зарплата в Украине равна 8 000 гривен.

В то же время базовый должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки останется неизменным в 2025 году на уровне 3 195 гривен, а в 2026-м постепенно начнет расти.

Более ощутимое повышение ожидает прожиточный минимум, поскольку длительная война сопровождается ускоренной инфляцией. С 2026 года он составит 3 209 гривен на человека (для детей до 6 лет — 2 817 гривен, для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен, для трудоспособных лиц — 3 328 гривен, для пенсионеров и людей, утративших трудоспособность, — 2 595 гривен). Это выше показателей, заложенных ранее в Бюджетной декларации.

