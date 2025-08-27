Зарплата в Україні зростатиме повільніше: у Мінфіні дали невтішний прогноз

Держбюджет на 2026 рік підготовлено з урахуванням більш тривалих термінів війни.

Кабінет міністрів затвердив сценарій №2 макроекономічного прогнозу, який передбачає продовження воєнних дій та їхній вплив на економіку. Саме на основі цього сценарію формується проєкт бюджету. Про це йдеться в листі Мінфіну від 15 серпня 2025 року.

Одним із наслідків стало уповільнення зростання мінімальної зарплати.

З 1 січня 2026 року вона становитиме 8 647 гривень, з 2027 року — 9 347 гривень, а з 2028-го — 9 997 гривень. Ці показники нижчі за раніше заявлені в проєкті Бюджетної декларації. Зараз мінімальна зарплата в Україні дорівнює 8 000 гривень.

Водночас базовий посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки залишиться незмінним у 2025 році на рівні 3 195 гривень, а у 2026-му поступово почне зростати.

Більш відчутне підвищення очікує прожитковий мінімум, оскільки тривала війна супроводжується прискореною інфляцією. З 2026 року він становитиме 3 209 гривень на особу (для дітей до 6 років — 2 817 гривень, для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень, для працездатних осіб — 3 328 гривень, для пенсіонерів і людей, які втратили працездатність, — 2 595 гривень). Це вище показників, закладених раніше в Бюджетній декларації.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.