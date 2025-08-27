До 103 тысяч гривен: каким чиновникам в Украине платят больше всего (инфографика)

В Украине зарплаты чиновников остаются значительно выше средних по стране, однако их рост в 2025 году оказался умеренным.

В июле средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62,6 тысячи гривен, что на 7% больше, чем годом ранее (58,5 тысячи гривен). При этом рост оказался вдвое меньше уровня инфляции за этот период, который составил 14,1%. Об этом сообщает Минфин.

В центральных госорганах работу получают 22 246 человек, и среди них лидерами по уровню зарплат остаются Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 102,8 тысячи гривен для 517 сотрудников, и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен для 367 человек.

Зарплата чиновников

Следом идут Антимонопольный комитет (92,7 тысячи гривен для 265 сотрудников), Аппарат Верховной Рады (87,2 тысячи гривен для 843 работников), Министерство цифровой трансформации (82,8 тысячи гривен для 217 сотрудников) и Секретариат Кабинета министров (81,6 тысячи гривен для 708 чиновников).

Среди руководства ведомств средняя зарплата достигает 139,2 тысячи гривен. Самые высокие оклады в этом сегменте зафиксированы в НАПК — до 337 тысяч гривен у пяти руководителей, Счетной палате — 264,8 тысячи гривен у шести человек, Центральной избирательной комиссии — 226,8 тысячи гривен у 18 руководителей, Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — 219,1 тысячи гривен у девяти руководителей. Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает 204,2 тысячи гривен для пяти руководителей, а Министерство развития общин и территорий — 200,5 тысячи гривен для десяти человек.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.