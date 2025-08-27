До 103 тисяч гривень: яким чиновникам в Україні платять найбільше (інфографіка)

В Україні зарплати чиновників залишаються значно вищими за середні по країні, проте їхнє зростання у 2025 році виявилося помірним.

У липні середня зарплата в центральних державних органах становила 62,6 тисячі гривень, що на 7% більше, ніж роком раніше (58,5 тисячі гривень). При цьому зростання виявилося вдвічі меншим за рівень інфляції за цей період, який становив 14,1%. Про це повідомляє Мінфін.

У центральних держорганах роботу отримують 22 246 осіб, і серед них лідерами за рівнем зарплат залишаються Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) — 102,8 тисячі гривень для 517 працівників, і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень для 367 осіб.

Зарплата чиновників

Слідом ідуть Антимонопольний комітет (92,7 тисячі гривень для 265 працівників), Апарат Верховної Ради (87,2 тисячі гривень для 843 працівників), Міністерство цифрової трансформації (82,8 тисячі гривень для 217 працівників) і Секретаріат Кабінету міністрів (81,6 тисячі гривень для 708 чиновників).

Серед керівництва відомств середня зарплата сягає 139,2 тисячі гривень. Найвищі оклади в цьому сегменті зафіксовано в НАЗК — до 337 тисяч гривень у п'ятьох керівників, Рахунковій палаті — 264,8 тисячі гривень у шістьох осіб, Центральній виборчій комісії — 226,8 тисячі гривень у 18 керівників, Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства — 219,1 тисячі гривень у дев'яти керівників. Апарат Верховної Ради України забезпечує 204,2 тисячі гривень для п'яти керівників, а Міністерство розвитку громад і територій — 200,5 тисячі гривень для десяти осіб.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.