Придется заменить импортом: с полок украинских магазинов исчезает популярный продукт

В украинских магазинах наблюдается настоящий наплыв импортного сыра, и львиная доля этого продукта поступает из Польши.

Более половины полок заняты именно импортом, что существенно ограничивает возможности для отечественных производителей. Об этом сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии изданию УНИАН.

По ее словам, польский сыр оказывается дешевле украинского, несмотря на то что молоко у соседей стоит дороже. Причина кроется в более развитых технологиях переработки: за последние десять лет польские предприятия сделали огромный рывок, модернизировав свои заводы за счет финансирования Европейского Союза.

Это позволило снизить себестоимость производства и сделать продукцию более конкурентоспособной.

В то же время, отмечает Жупинас, в Украине торговые сети свободно открыты для иностранного сыра, тогда как в Польше отечественные продукты защищены — украинский сыр там практически не попадает на прилавки.

