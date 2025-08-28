Доведеться замінити імпортом: з полиць українських магазинів зникає популярний продукт

В українських магазинах спостерігається справжній наплив імпортного сиру, і левова частка цього продукту надходить із Польщі.

Більше половини полиць зайняті саме імпортом, що суттєво обмежує можливості для вітчизняних виробників. Про це повідомила заступник генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі виданню УНІАН.

За її словами, польський сир виявляється дешевшим за український, незважаючи на те що молоко у сусідів коштує дорожче. Причина криється в більш розвинених технологіях переробки: за останні десять років польські підприємства зробили величезний ривок, модернізувавши свої заводи за рахунок фінансування Європейського Союзу.

Це дало змогу знизити собівартість виробництва і зробити продукцію більш конкурентоспроможною.

Водночас, зазначає Жупінас, в Україні торговельні мережі вільно відкриті для іноземного сиру, тоді як у Польщі вітчизняні продукти захищені — український сир там практично не потрапляє на прилавки.

