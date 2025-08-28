АЗС резко снизили цены на бензин: что будет с расценками на топливо осенью

В последние дни на украинских АЗС наблюдалось заметное снижение цен на топливо — в среднем на 2 гривны за литр.

Эксперты связывают это с временными праздничными акциями сетей перед Днем Независимости. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

"Праздничные акции начали "Укрнафта", а затем их поддержали другие крупные сети. В отдельных случаях снижение доходило до 5 гривен на литр", — отметил в комментарии РБК-Украина директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Однако, по словам эксперта, держать такие цены надолго бизнесмены не планируют.

"Не уверен, что эта демонстрация щедрости продлится на этой неделе. Цены, скорее всего, вернутся на прежний уровень", — подчеркнул Рябцев.

Он добавил, что летом трейдеры игнорировали объективные факторы, которые могли бы привести к снижению цен, и удерживали их завышенными на 4–5 гривен. "На рынке практически отсутствует ценовая конкуренция, цены формируются волюнтаристски", — пояснил эксперт.

Рябцев также отметил, что операторы реагируют на рост курса гривны или увеличение цен на границе, а снижение происходит минимально и не отражает реальной ситуации. Кроме того, премиальный бензин по факту не имеет существенных отличий от обычного, но потребители продолжают переплачивать за "бренд".

Напомним, в начале июля был прогноз, что в Украине будет снижение цен на бензин и дизельное топливо на фоне снижения мировых цен на нефть и решения ОПЕК+ увеличить добычу с августа.

Ранее Фокус исследовал, что будет с ценами на бензин и дизель в июле, и какие факторы будут влиять на них.