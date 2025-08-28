АЗС різко знизили ціни на бензин: що буде з розцінками на пальне восени

Останніми днями на українських АЗС спостерігалося помітне зниження цін на пальне — у середньому на 2 гривні за літр.

Експерти пов'язують це з тимчасовими святковими акціями мереж перед Днем Незалежності. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

"Святкові акції почали "Укрнафта", а потім їх підтримали інші великі мережі. В окремих випадках зниження доходило до 5 гривень на літр", — зазначив у коментарі РБК-Україна директор Центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Однак, за словами експерта, тримати такі ціни надовго бізнесмени не планують.

"Не впевнений, що ця демонстрація щедрості триватиме цього тижня. Ціни, найімовірніше, повернуться на колишній рівень", — підкреслив Рябцев.

Він додав, що влітку трейдери ігнорували об'єктивні чинники, які могли б призвести до зниження цін, і утримували їх завищеними на 4-5 гривень. "На ринку практично відсутня цінова конкуренція, ціни формуються волюнтаристськи", — пояснив експерт.

Рябцев також зазначив, що оператори реагують на зростання курсу гривні або збільшення цін на кордоні, а зниження відбувається мінімально і не відображає реальної ситуації. Крім того, преміальний бензин за фактом не має суттєвих відмінностей від звичайного, але споживачі продовжують переплачувати за "бренд".

