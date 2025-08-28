Один из популярных фруктов в Украине стремительно дешевеет: с чем это связано (инфографика)

Украинские садоводы вновь вынуждены снижать цены на яблоки.

Причиной стали слабый спрос и рост предложения плодов осенних сортов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас качественные яблоки продаются по 30–40 грн за килограмм ($0,72–0,97), что примерно на 12% ниже, чем неделей ранее. В основном на рынок поступают осенние сорта, которые не подходят для длительного хранения. Поэтому производители стараются реализовать урожай как можно быстрее, жертвуя ценой.

Цены на яблоки

Однако даже при удешевлении текущие цены вдвое превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают это со снижением валового сбора яблок в Украине.

Цены на фрукты в Украине — что известно

На украинском рынке овощей и фруктов зафиксированы разнонаправленные изменения цен. Часть продукции продолжает дешеветь, в то время как другие позиции, напротив, демонстрируют рост. Фруктово-ягодный сегмент также не избежал ценовых колебаний.

Ежевика значительно подешевела: верхняя ценовая граница упала с 300 до 220 грн/кг. В то же время голубика продолжила дорожать — с 140–200 до 170–240 грн/кг. Цены на ранние груши снизились до 20–50 грн/кг, а виноград подешевел в среднем до 80–140 грн/кг против 50–150 грн неделей ранее.

Аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно росли, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

