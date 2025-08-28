Один із популярних фруктів в Україні стрімко дешевшає: з чим це пов'язано (інфографіка)

Українські садівники знову змушені знижувати ціни на яблука.

Причиною стали слабкий попит і зростання пропозиції плодів осінніх сортів. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зараз якісні яблука продаються по 30-40 грн за кілограм ($0,72-0,97), що приблизно на 12% нижче, ніж тижнем раніше. Здебільшого на ринок надходять осінні сорти, які не підходять для тривалого зберігання. Тому виробники намагаються реалізувати врожай якомога швидше, жертвуючи ціною.

Ціни на яблука

Однак навіть при здешевленні поточні ціни вдвічі перевищують показники аналогічного періоду минулого року. Експерти пов'язують це зі зниженням валового збору яблук в Україні.

Ціни на фрукти в Україні — що відомо

На українському ринку овочів і фруктів зафіксовано різноспрямовані зміни цін. Частина продукції продовжує дешевшати, тоді як інші позиції, навпаки, демонструють зростання. Фруктово-ягідний сегмент також не уникнув цінових коливань.

Ожина значно подешевшала: верхня цінова межа впала з 300 до 220 грн/кг. Водночас лохина продовжила дорожчати — з 140-200 до 170-240 грн/кг. Ціни на ранні груші знизилися до 20-50 грн/кг, а виноград подешевшав у середньому до 80-140 грн/кг проти 50-150 грн тижнем раніше.

Аналітики помітили, що цього року ціни на черешню в Україні стрімко зростали, кілограм уже коштує 150-220 гривень. Лише за тиждень ягоди подорожчали приблизно на 10%.

