Некоторым украинцам могут отказать в получении субсидии: что важно знать

Не все украинские семьи могут рассчитывать на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. В стране четко определены случаи, когда в оказании помощи может быть отказано.

Жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги более трех месяцев на сумму более 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или она обжалована в судебном порядке. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Закарпатской области.

Также отказ могут получить семьи, в составе которых совершеннолетние, находившиеся за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы для субсидии.

Кроме того, субсидия не предоставляется, если среди членов семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит ЕСВ (за исключением студентов и получателей социальной пенсии). Отказ возможен, если кто-то из членов домохозяйства в течение года покупал товары на сумму более 50 тысяч гривен, имел депозит более 100 тысяч гривен, приобрел валюту на сумму более 50 тысяч гривен или не вернул излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды.

Также причиной для отказа может стать наличие неплательщика алиментов более трех месяцев, собственность более одного жилья (за исключением временно оккупированных территорий и сельской общей собственности), квартира площадью более 130 квадратных метров или частный дом более 230 квадратных метров, а также наличие в семье современного автомобиля (менее 5 лет) 15 лет.

