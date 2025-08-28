Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: що важливо знати

Не всі українські сім'ї можуть розраховувати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг. У країні чітко визначено випадки, коли в наданні допомоги може бути відмовлено.

Житлова субсидія не призначається домогосподарствам, які мають борги за комунальні послуги понад три місяці на суму понад 680 гривень, якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості або вона оскаржена в судовому порядку. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області.

Також відмову можуть отримати сім'ї, у складі яких повнолітні, які перебували за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи для субсидії.

Крім того, субсидія не надається, якщо серед членів сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу, нижчого за мінімальну зарплату, або ті, хто не сплачує ЄСВ (за винятком студентів та одержувачів соціальної пенсії). Відмова можлива, якщо хтось із членів домогосподарства протягом року купував товари на суму понад 50 тисяч гривень, мав депозит понад 100 тисяч гривень, придбав валюту на суму понад 50 тисяч гривень або не повернув надміру виплачену субсидію за попередні періоди.

Також причиною для відмови може стати наявність неплатника аліментів понад три місяці, власність більш ніж одного житла (за винятком тимчасово окупованих територій і сільської спільної власності), квартира площею понад 130 квадратних метрів або приватний будинок понад 230 квадратних метрів, а також наявність у сім'ї сучасного автомобіля (менше ніж 5 років) 15 років.

