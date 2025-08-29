Первый спад в 2025 году: средняя зарплата для расчета пенсий неожиданно снизилась

В Украине впервые с начала 2025 года зафиксировано снижение средней заработной платы, которая используется для исчисления пенсий. За июль показатель составил 20 455,65 грн, что почти на 1 900 грн меньше, чем в июне.

Related video

По данным пресс-службы Пенсионного фонда Украины, 26 августа 2025 года была утверждена средняя заработная плата (доход), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, за июль. Она составляет 20 455,65 грн. Для сравнения, показатель за июнь, утвержденный 25 июля, составлял 22 336,81 грн.

Ранее в 2025 году средняя зарплата для пенсионных расчетов демонстрировала постоянный рост:

в январе — 18 660,32 грн (+24,6%);

в феврале — 18 589,38 грн (+21,8%);

в марте — 19 430,52 грн (+25,9%);

в апреле — 19 856,19 грн;

в мае — 20 355,40 грн;

а в июне — 22 336,81 грн (+18,8%).

В 2025 году внезапно изменился важный показатель для расчета пенсий Фото: ПФУ

Стоит заметить, что только июльское снижение стало первым зафиксированным падением этого показателя в текущем году.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине продолжают выплачивать пенсии и социальные пособия, и на 2026 год запланировано повышение социальной выплаты на 203 грн. Социальная пенсия, которая, напомним, назначается для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал достаточного страхового стажа, также может вырасти. Кабинет Министров, как отмечают эксперты, уже утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая определяет основные параметры бюджетной политики и служит базой для формирования государственного бюджета. Кроме того, размер социальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который, по предварительным подсчетам, в 2026 году вырастет с 2 361 до 2 564 грн.

Более того, сообщалось, что в 2025 году украинские военнослужащие с официально установленной группой инвалидности могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты. Государство гарантирует минимальные суммы для лиц, получивших инвалидность вследствие участия в боевых действиях или службы на фронте. Пенсия назначается военнослужащим, которые получили ранение, контузию, увечье или болезнь во время выполнения служебных обязанностей, участия в защите страны, пребывания на фронте или в плену.