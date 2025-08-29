Перший спад у 2025 році: середня зарплата для розрахунку пенсій несподівано знизилась

В Україні вперше з початку 2025 року зафіксовано зниження середньої заробітної плати, яка використовується для обчислення пенсій. За липень показник склав 20 455,65 грн, що майже на 1 900 грн менше, ніж у червні.

За даними пресслужби Пенсійного фонду України, 26 серпня 2025 року було затверджено середню заробітну плату (дохід), з якої сплачено страхові внески та яка враховується при розрахунку пенсії, за липень. Вона становить 20 455,65 грн. Для порівняння, показник за червень, затверджений 25 липня, складав 22 336,81 грн.

Раніше у 2025 році середня зарплата для пенсійних розрахунків демонструвала постійне зростання:

у січні — 18 660,32 грн (+24,6%);

у лютому — 18 589,38 грн (+21,8%);

у березні — 19 430,52 грн (+25,9%);

у квітні — 19 856,19 грн;

у травні — 20 355,40 грн;

а в червні — 22 336,81 грн (+18,8%).

Варто зауважити, що лише липневе зниження стало першим зафіксованим падінням цього показника у поточному році.

