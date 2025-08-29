Китай хочет вырваться из статуса "мировой фабрики дешевых вещей": Еconomist оценил перспективы

Китай уже давно носит ярлык "мировой фабрики дешевых вещей", однако в Пекине всерьез настроены изменить этот образ.

Столкнувшись с торговыми войнами, последствиями пандемии и кризисом в сфере недвижимости, власти видят будущее страны не в массовом выпуске дешевой продукции, а в переходе к высокотехнологичному производству и развитию сферы услуг. Об этом сообщает Еconomist.

Еще десять лет назад был запущен план "Сделано в Китае 2025", призванный превратить страну в ведущего игрока в высокотехнологичных отраслях. И результаты заметны: в 2024 году выпуск в этом секторе вырос почти на 9% — куда быстрее, чем экономика в целом. Китай добился серьезных успехов в создании искусственного интеллекта, батарей, дронов и промышленных роботов, что вызвало обеспокоенность в США. Однако стремительное расширение производства обернулось и проблемами: перепроизводство приводит к ценовым войнам и снижению рентабельности.

Именно поэтому руководство страны все чаще обращается к другой сфере — услугам. На долю этого сектора уже приходится 57% ВВП и почти половина всех занятых. Власти обещают новые субсидии и кредиты для компаний в сфере развлечений, туризма, здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. По мере роста доходов граждан спрос на такие услуги будет только усиливаться, создавая новый драйвер для экономики.

Тем не менее у Китая остаются структурные барьеры. Государство контролирует крупнейшие банки и телекоммуникационные компании, а регулирование в сферах права, ритейла или недвижимости жестче, чем в большинстве развитых стран. К тому же урбанизация страны не всегда эффективна: плотность населения в мегаполисах ограничена, что мешает экономическому росту. Экономисты считают, что снятие этих барьеров могло бы заметно повысить производительность и доходы.

Есть и другой риск — так называемая "болезнь стоимости" Баумола: многие услуги плохо поддаются росту производительности, поэтому их цены растут быстрее, чем стоимость товаров. Впрочем, эксперты отмечают, что это не столько угроза, сколько показатель развития: рост цен связан с ростом зарплат, а значит, и с прогрессом в других отраслях.

