Китай хоче вирватися зі статусу "світової фабрики дешевих речей": Еconomist оцінив перспективи

Китай уже давно носить ярлик "світової фабрики дешевих речей", проте в Пекіні всерйоз налаштовані змінити цей образ.

Related video

Зіткнувшись із торговельними війнами, наслідками пандемії та кризою у сфері нерухомості, влада бачить майбутнє країни не в масовому випуску дешевої продукції, а в переході до високотехнологічного виробництва та розвитку сфери послуг. Про це повідомляє Еconomist.

Ще десять років тому було запущено план "Зроблено в Китаї 2025", покликаний перетворити країну на провідного гравця у високотехнологічних галузях. І результати помітні: у 2024 році випуск у цьому секторі зріс майже на 9% — набагато швидше, ніж економіка загалом. Китай домігся серйозних успіхів у створенні штучного інтелекту, батарей, дронів і промислових роботів, що викликало стурбованість у США. Однак стрімке розширення виробництва обернулося і проблемами: перевиробництво призводить до цінових війн і зниження рентабельності.

Саме тому керівництво країни дедалі частіше звертається до іншої сфери — послуг. На частку цього сектора вже припадає 57% ВВП і майже половина всіх зайнятих. Влада обіцяє нові субсидії та кредити для компаній у сфері розваг, туризму, охорони здоров'я та догляду за літніми людьми. У міру зростання доходів громадян попит на такі послуги буде тільки посилюватися, створюючи новий драйвер для економіки.

Проте в Китаю залишаються структурні бар'єри. Держава контролює найбільші банки і телекомунікаційні компанії, а регулювання у сферах права, ритейлу або нерухомості жорсткіше, ніж у більшості розвинених країн. До того ж урбанізація країни не завжди ефективна: щільність населення в мегаполісах обмежена, що заважає економічному зростанню. Економісти вважають, що зняття цих бар'єрів могло б помітно підвищити продуктивність і доходи.

Є й інший ризик — так звана "хвороба вартості" Баумола: багато послуг погано піддаються зростанню продуктивності, тому їхні ціни зростають швидше, ніж вартість товарів. Утім, експерти зазначають, що це не стільки загроза, скільки показник розвитку: зростання цін пов'язане зі зростанням зарплат, а отже, і з прогресом в інших галузях.

Нагадаємо, раніше уряд Китаю заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing.

Також повідомлялося, що США розгорнуть у Японії розвідувальні БПЛА дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за Китаєм.