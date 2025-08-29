Трамп планирует сократить $5 млрд иностранной помощи, в том числе для Украины, — New York Post
Президент США Дональд Трамп планирует отменить почти 5 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции, используя редкую процедуру "карманной отмены". Среди сокращений, в частности, — поддержка Киева и ряда миротворческих миссий по всему миру.
По информации New York Post, средства, подлежащие отмене, включают 3,2 млрд долларов на помощь развитию через USAID, 322 млн долларов из Фонда демократии USAID-Госдепартамента, 521 млн долларов взносов Государственного департамента в международные организации, 393 млн долларов на миротворческую деятельность и 445 млн долларов отдельно предусмотренной миротворческой помощи.
Расходы были предназначены для некоммерческих организаций и иностранных правительств и ранее, как известно, были приостановлены из-за судебных споров. Апелляционный суд округа Колумбия недавно отменил судебный запрет, что, собственно, и позволило Трампу впервые с 1977 года применить "карманную отмену".
Администрация Трампа, обращая внимание на расходы, отметила, что часть из них являются "расточительными". Например, речь идет о 24,6 млн долларов на борьбу с изменением климата в Гондурасе, 3,9 млн долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ на Западных Балканах и 1,5 млн долларов на маркетинг картин украинских женщин.
Миротворческие расходы, которые сокращаются на 838 млн долларов, охватывают, среди прочего, поддержку миротворческих сил ООН в Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике, а также обеспечение бронетранспортерами, строительство учебных центров и казарм для миротворцев из Уругвая, Замбии и Казахстана.
В то же время стоит отметить, что сокращение не затронет поддержку Многонациональных сил и наблюдателей на египетско-израильской границе. Законность "карманной отмены" активно обсуждается. Так, Управление по подотчетности правительства считает его незаконным, тогда как Административно-бюджетное управление Трампа отрицает это.
Как объясняет New York Post, закон 1974 года предусматривает 45-дневный срок для рассмотрения президентских предложений об отмене расходов Конгрессом. Известно, что предыдущие попытки подобных действий осуществляли президенты Джеральд Форд и Джимми Картер в 1970-х годах. Сейчас остается открытым вопрос, подаст ли GAO иск относительно действий Трампа, учитывая конституционные споры вокруг должности генерального контролера.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах против России и Украины могут быть введены санкции и таможенные тарифы. Он считает, что в случае дальнейшей войны ответственность несут президенты обеих стран.
Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят собственные средства на войну в Украине и не оказывают финансовую помощь стране. По его словам, основное бремя расходов на конфликт лежит на европейских союзниках США по НАТО, тогда как Вашингтон сосредотачивается на производстве и поставке военной техники.