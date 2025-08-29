Трамп планує скоротити $5 млрд іноземної допомоги, зокрема для України, — New York Post

Президент США Дональд Трамп планує скасувати майже 5 мільярдів доларів, виділених Конгресом на іноземну допомогу та миротворчі операції, використовуючи рідкісну процедуру "кишенькового скасування". Серед скорочень, зокрема, — підтримка Києва та низки миротворчих місій по всьому світу.

За інформацією New York Post, кошти, що підлягають скасуванню, включають 3,2 млрд доларів на допомогу розвитку через USAID, 322 млн доларів з Фонду демократії USAID-Держдепартаменту, 521 млн доларів внесків Державного департаменту до міжнародних організацій, 393 млн доларів на миротворчу діяльність та 445 млн доларів окремо передбаченої миротворчої допомоги.

Витрати були призначені для некомерційних організацій та іноземних урядів і раніше, як відомо, були призупинені через судові спори. Апеляційний суд округу Колумбія нещодавно скасував судову заборону, що, власне, і дозволило Трампу вперше з 1977 року застосувати "кишенькове скасування".

Адміністрація Трампа, звертаючи увагу на витрати, зазначила, що частина з них є "марнотратними". Наприклад, йдеться про 24,6 млн доларів на боротьбу зі зміною клімату в Гондурасі, 3,9 млн доларів на просування демократії серед ЛГБТ на Західних Балканах та 1,5 млн доларів на маркетинг картин українських жінок.

Миротворчі витрати, що скорочуються на 838 млн доларів, охоплюють, серед іншого, підтримку миротворчих сил ООН у Демократичній Республіці Конго та Центральноафриканській Республіці, а також забезпечення бронетранспортерами, будівництво навчальних центрів та казарм для миротворців з Уругваю, Замбії та Казахстану.

Водночас варто зазначити, що скорочення не зачепить підтримку Багатонаціональних сил та спостерігачів на єгипетсько-ізраїльському кордоні. Законність "кишенькового скасування" активно обговорюється. Так, Управління з підзвітності уряду вважає його незаконним, тоді як Адміністративно-бюджетне управління Трампа заперечує це.

Як пояснює New York Post, закон 1974 року передбачає 45-денний термін для розгляду президентських пропозицій про скасування витрат Конгресом. Відомо, що попередні спроби подібних дій здійснювали президенти Джеральд Форд та Джиммі Картер у 1970-х роках. Наразі залишається відкритим питання, чи подасть GAO позов щодо дій Трампа, зважаючи на конституційні суперечки навколо посади генерального контролера.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності прогресу в мирних переговорах проти Росії та України можуть бути введені санкції та митні тарифи. Він вважає, що у випадку подальшої війни відповідальність несуть президенти обох країн.

Також американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають власні кошти на війну в Україні та не надають фінансову допомогу країні. За його словами, основний тягар витрат на конфлікт лежить на європейських союзниках США по НАТО, тоді як Вашингтон зосереджується на виробництві та постачанні військової техніки.