Урожайность меньше, чем год назад: какими будут цены на овощи в Украине

Весенние заморозки и летняя жара стали настоящим испытанием для украинских аграриев. Резкие перепады температуры негативно сказались на урожайности овощей, фруктов и ягод. В результате сбор в этом сезоне оказался ниже прошлогоднего, что уже заметили и производители, и потребители.

Особенно остро вопрос стоит относительно так называемого борщевого набора — продуктов, которые ежедневно присутствуют в рационе украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский в комментарии изданию "Новини.LIVE".

По его словам, в целом ситуация остается контролируемой. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии нашли возможности сохранить большую часть урожая. Фермеры все активнее используют новые технологии и методы выращивания, что позволяет минимизировать риски, вызванные изменением климата.

Прогнозы также не выглядят критическими. По оценкам, урожай овощей составит около 7,3 млн тонн, плодово-ягодных культур — 1,8 млн тонн, а картофеля — порядка 19,3 млн тонн. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, однако угрозы продовольственной безопасности нет. Более того, часть продукции даже направляется на экспорт.

"Мы ожидаем, что результат будет немного ниже прошлогоднего. Но никакого голода не будет — некоторые предприниматели уже перерабатывают продукцию и экспортируют ее", — отметил Чернявский.

Эксперт подчеркнул, что в этом году значительного дефицита овощей не предвидится. Хотя трудности остаются, ситуация гораздо стабильнее, чем несколько лет назад.

"Я думаю, что ажиотажа или дефицита овощей не будет. Мы давно могли бы стабилизировать ситуацию, если бы не война. Тем не менее, даже в нынешних условиях удается снимать напряжение на рынке", — добавил он.

Главными факторами, которые продолжают влиять на стоимость продукции, остаются проблемы логистики, оккупация части территорий и постоянные риски для фермеров. Однако, несмотря на эти обстоятельства, аграрный сектор демонстрирует устойчивость, а потребители могут рассчитывать на относительную стабильность цен и отсутствие кризиса на рынке овощей.

Напомним, в апреле текущего года в Украине сильно поднялись цены на свинину и основные овощи из борщевого набора. Так называемый индекс борща достиг 222 гривны за стандартную порцию.

Госстат подсчитал, что продукты в Украине подорожали на 200% за год. Продовольственная инфляция достигла 23,2%.