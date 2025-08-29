Урожайність менша, ніж рік тому: якими будуть ціни на овочі в Україні

Весняні заморозки та літня спека стали справжнім випробуванням для українських аграріїв. Різкі перепади температури негативно позначилися на врожайності овочів, фруктів і ягід. У результаті збір цього сезону виявився нижчим за минулорічний, що вже помітили і виробники, і споживачі.

Related video

Особливо гостро питання стоїть щодо так званого борщового набору — продуктів, які щодня присутні в раціоні українців. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський у коментарі виданню "Новини.LIVE".

За його словами, загалом ситуація залишається контрольованою. Незважаючи на несприятливі погодні умови, аграрії знайшли можливості зберегти більшу частину врожаю. Фермери дедалі активніше використовують нові технології та методи вирощування, що дає змогу мінімізувати ризики, спричинені зміною клімату.

Прогнози також не виглядають критичними. За оцінками, урожай овочів складе близько 7,3 млн тонн, плодово-ягідних культур — 1,8 млн тонн, а картоплі — близько 19,3 млн тонн. Це на 11% менше, ніж торік, проте загрози продовольчій безпеці немає. Ба більше, частина продукції навіть спрямовується на експорт.

"Ми очікуємо, що результат буде трохи нижчим за минулорічний. Але ніякого голоду не буде — деякі підприємці вже переробляють продукцію та експортують її", — зазначив Чернявський.

Експерт підкреслив, що цього року значного дефіциту овочів не передбачається. Хоча труднощі залишаються, ситуація набагато стабільніша, ніж кілька років тому.

"Я думаю, що ажіотажу або дефіциту овочів не буде. Ми давно могли б стабілізувати ситуацію, якби не війна. Проте, навіть у нинішніх умовах вдається знімати напругу на ринку", — додав він.

Головними факторами, які продовжують впливати на вартість продукції, залишаються проблеми логістики, окупація частини територій та постійні ризики для фермерів. Однак, незважаючи на ці обставини, аграрний сектор демонструє стійкість, а споживачі можуть розраховувати на відносну стабільність цін і відсутність кризи на ринку овочів.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.