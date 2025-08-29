Обошла Польшу: какая страна больше остальных импортирует украинские продукты

В первые семь месяцев 2025 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн замороженных овощей на сумму 6,1 млн долларов.

Основными покупателями украинских замороженных овощей стали Германия (30,5% от общего объема), Польша (24,1%) и Италия (10,6%). Об этом сообщает Agrotimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом импорт замороженных овощей в Украину за тот же период оказался выше — 7,6 тыс. тонн на сумму 10,1 млн долларов. Лидером по поставкам замороженных овощей в Украину оставалась Польша (73,4%), также значительную долю занимали Бельгия (14,1%) и Испания (3,5%).

Ранее Украина активно развивала экспорт меда: в 2024 году страна заняла третье место в мире по объему поставок, отправив за границу 85,8 тыс. тонн продукта. Крупнейшими покупателями стали Германия (18,9 тыс. тонн), США (12,1 тыс.), Польша (9,7 тыс.), Франция (9,6 тыс.) и Бельгия (7,1 тыс.). Мед также поставлялся в Турцию, Великобританию, Японию, Швейцарию, Канаду, Катар и Иорданию.

Однако уже в 2025 году экспорт меда сталкивается с новыми препятствиями. Введенные квоты на поставки в страны Евросоюза создают дополнительные ограничения для украинских производителей. Эксперты отмечают, что это может повлиять на динамику экспортных доходов агропредприятий.

