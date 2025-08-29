Обійшла Польщу: яка країна більше за інших імпортує українські продукти

У перші сім місяців 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму 6,1 млн доларів.

Related video

Основними покупцями українських заморожених овочів стали Німеччина (30,5% від загального обсягу), Польща (24,1%) та Італія (10,6%). Про це повідомляє Agrotimes з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому імпорт заморожених овочів в Україну за той самий період виявився вищим — 7,6 тис. тонн на суму 10,1 млн доларів. Лідером з постачання заморожених овочів в Україну залишалася Польща (73,4%), також значну частку займали Бельгія (14,1%) та Іспанія (3,5%).

Раніше Україна активно розвивала експорт меду: 2024 року країна посіла третє місце у світі за обсягом поставок, відправивши за кордон 85,8 тис. тонн продукту. Найбільшими покупцями стали Німеччина (18,9 тис. тонн), США (12,1 тис.), Польща (9,7 тис.), Франція (9,6 тис.) і Бельгія (7,1 тис.). Мед також поставляли до Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару та Йорданії.

Проте вже у 2025 році експорт меду стикається з новими перешкодами. Запроваджені квоти на поставки до країн Євросоюзу створюють додаткові обмеження для українських виробників. Експерти зазначають, що це може вплинути на динаміку експортних доходів агропідприємств.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця в 82 грн або 2 американські долари.

Українка поскаржилася на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений у наших магазинах, — це імпорт із Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто доволі сумнівна.