Средняя зарплата в Украине: Госстат назвал регион, в котором платят более 40 тысяч гривен

Средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составила 26 тысяч 499 грн. Такие данные привела Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, показатели отличаются в зависимости от региона: в столице и промышленных областях уровень оплаты труда значительно выше, тогда как в западных и центральных регионах зарплаты остаются ниже средних по стране.

Средняя зарплата в Украине — какие регионы в лидерах

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в столице. В Киеве средняя зарплата в июле составила 40 тысяч 546 грн. В тройку лидеров также вошли Луганская область с показателем 34 тысячи 553 грн и Днепропетровская область, где средняя зарплата достигла 27 тысяч 413 грн.

Средняя зарплата в Украине — где самые низкие выплаты в июле

Наименьшие заработки традиционно остаются в западных и центральных регионах. Так, в Черниговской области средняя зарплата составила 19 тысяч 920 грн, в Кировоградской — 19 тысяч 522 грн, а самый низкий показатель зафиксирован в Черновицкой области — 19 тысяч 202 грн.

Почему возникает разница

В Госстате объясняют, что уровень средней заработной платы зависит от структуры экономики региона, количества предприятий, их отраслевой специализации и характера выплат в определенный период.

В качестве примера, в Луганской области большинство респондентов — это бюджетные учреждения, процесс релокации которых еще продолжается. Кроме того, в июле обычно растет уровень зарплаты из-за сезонных выплат в бюджетных учреждениях — так называемые "отпускные" и премии за полугодие.

Методология расчета

Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднеучетное количество за определенный период (месяц, квартал, год). Расчет осуществляется на основе отчетности предприятий, учреждений и организаций с количеством 10 и более работников.

Методология определения показателей изложена в Инструкции по статистике заработной платы и соответствует стандартам Европейского Союза.

