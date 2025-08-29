Середня зарплата в Україні: Держстат назвав регіон, у якому платять понад 40 тисяч гривень

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року склала 26 тисяч 499 грн. Такі дані навела Державна служба статистики України.

Related video

За даними відомства, показники відрізняються залежно від регіону: у столиці та промислових областях рівень оплати праці значно вищий, тоді як у західних та центральних регіонах зарплати залишаються нижчими за середні по країні.

Середня зарплата в Україні — які регіони в лідерах

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці. У Києві середня зарплата у липні становила 40 тисяч 546 грн. До трійки лідерів також увійшли Луганська область із показником 34 тисячі 553 грн та Дніпропетровська область, де середня зарплата сягнула 27 тисяч 413 грн.

Середня зарплата в Україні — де найнижчі виплати у липні

Найменші заробітки традиційно залишаються у західних та центральних регіонах. Так, у Чернігівській області середня зарплата становила 19 тисяч 920 грн, у Кіровоградській — 19 тисяч 522 грн, а найнижчий показник зафіксований у Чернівецькій області — 19 тисяч 202 грн.

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 Фото: Держстат

Чому виникає різниця

У Держстаті пояснюють, що рівень середньої заробітної плати залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств, їхньої галузевої спеціалізації та характеру виплат у певний період.

Як приклад, у Луганській області більшість респондентів — це бюджетні установи, процес релокації яких ще триває. Крім того, в липні зазвичай зростає рівень зарплати через сезонні виплати у бюджетних закладах — так звані "відпускні" та премії за півріччя.

Методологія розрахунку

Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їхню середньооблікову кількість за певний період (місяць, квартал, рік). Розрахунок здійснюється на основі звітності підприємств, установ та організацій із кількістю 10 і більше працівників.

Методологія визначення показників викладена в Інструкції зі статистики заробітної плати та відповідає стандартам Європейського Союзу.

Як повідомляв Фокус, стався перший спад у 2025 році, – середня зарплата для розрахунку пенсій несподівано знизилась.

Фокус також писав, що на 2026 рік заплановане підвищення соціальної виплати.