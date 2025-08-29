В Раде заговорили о новых зарплатах: Гетманцев предложил платить учителям $1500

Народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что учителя в Украине должны получать не менее $1500 (64 тыс. грн) в месяц.

В интервью изданию Новини.LIVE он отметил, что сейчас средняя зарплата украинских педагогов составляет около 15 тысяч грн (350 $). Это меньше, чем в Молдове, где преподаватели получают от 480 до 800 $, а также значительно ниже уровня стран Восточной Европы, входящих в ЕС. Там оплата колеблется от 1 тыс. до 2 тыс. $ (42-84 тыс. грн).

Депутат убежден, что ресурс для повышения зарплат в Украине есть, однако значительная часть средств находится в тени.

"Я бы применил подход сравнения с репетиторством. Если преподаватель интенсивно работает, его доход от частных занятий достигает около 1,5 тыс. $. Поэтому, по моему мнению, именно такой уровень зарплаты должен стать ориентиром для государства", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, вопрос повышения зарплат учителям неоднократно поднимался в правительстве и парламенте. Ранее обсуждали возможность установления базового оклада педагогов на уровне средней заработной платы по стране.

