У Раді заговорили про нові зарплати: Гетманцев запропонував платити вчителям $1500

Народний депутат від "Слуги народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вчителі в Україні мають отримувати не менше $1500 (64 тис. грн) на місяць.

Related video

В інтерв’ю виданню Новини.LIVE він наголосив, що нині середня зарплата українських педагогів становить близько 15 тисяч грн (350 $). Це менше, ніж у Молдові, де викладачі отримують від 480 до 800 $, а також значно нижче за рівень країн Східної Європи, що входять до ЄС. Там оплата коливається від 1 тис. до 2 тис. $ (42–84 тис. грн).

Депутат переконаний, що ресурс для підвищення зарплат в Україні є, проте значна частина коштів перебуває в тіні.

"Я би застосував підхід порівняння з репетиторством. Якщо викладач інтенсивно працює, його дохід від приватних занять сягає близько 1,5 тис. $. Тому, на мою думку, саме такий рівень зарплати має стати орієнтиром для держави", – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, питання підвищення зарплат учителям неодноразово піднімалося в уряді та парламенті. Раніше обговорювали можливість встановлення базового окладу педагогів на рівні середньої заробітної плати по країні.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про доплату вчителям: коли і кому стануть платити на 2 тис. грн більше.

Фокус також писав, що педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу.