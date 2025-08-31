Украинцев в Германии могут полностью лишить помощи: в чем причина

Правительство Германии готовит ужесточение правил предоставления социальной помощи для безработных, в том числе для украинцев, находящихся в стране.

Министерство труда во главе с Барбель Бас (СДПГ) представило план, согласно которому с 2025 года отказ от трудоустройства или игнорирование требований центров занятости может привести к полной потере выплат. Об этом сообщает издание BILD.

На сегодняшний день одинокие получатели так называемых "гражданских денег" получают 563 евро в месяц, а семьи с детьми — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста ребенка. Эти суммы ежегодно корректируются с учетом инфляции и роста зарплат. В 2024 году выплаты выросли на 61 евро из-за резкого подорожания, однако в следующем году их планируют заморозить.

В то же время в Министерстве труда настаивают на изменении системы санкций. По информации BILD, вместо нынешнего сокращения выплат на 10% за пропуск собеседования в центре занятости будет действовать снижение на 30%. В случае повторного отказа от предложенной работы помощь может быть полностью отменена.

Министр Барбель Бас подчеркнула, что цель реформы — не ограничение социальной поддержки, а стимул к трудоустройству:

"Мы предлагаем больше советов, тесную поддержку и помощь на пути к работе. Но те, кто отказывается сотрудничать, должны понимать: впредь будет значительно сложнее".

В отличие от безработных, помощь для соискателей убежища с 2025 года увеличится на 14 евро и составит 455 евро в месяц.

Напомним, накануне Кароль Навроцкий ветировал закон, который предусматривает выплату соцпомощи неработающим украинским беженцам. Он отправил документ на доработку, дав правительству две недели и заявив, что хочет социальной справедливости не только для украинцев, но и для поляков.

В свою очередь вице-премьер — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски написал в соцсети, что это решение ударит и по финансированию Польшей интернета для Украины.