Українців у Німеччині можуть повністю позбавити допомоги: у чому причина

Уряд Німеччини готує посилення правил надання соціальної допомоги для безробітних, зокрема для українців, які перебувають у країні.

Міністерство праці на чолі з Барбель Бас (СДПН) презентувало план, згідно з яким з 2025 року відмова від працевлаштування або ігнорування вимог центрів зайнятості може призвести до повної втрати виплат. Про це повідомляє видання BILD.

На сьогодні самотні одержувачі так званих "цивільних грошей" отримують 563 євро на місяць, а сім'ї з дітьми — від 357 до 471 євро залежно від віку дитини. Ці суми щорічно коригуються з урахуванням інфляції та зростання зарплат. У 2024 році виплати зросли на 61 євро через різке подорожчання, однак наступного року їх планують заморозити.

Водночас у Міністерстві праці наполягають на зміні системи санкцій. За інформацією BILD, замість нинішнього скорочення виплат на 10% за пропуск співбесіди в центрі зайнятості діятиме зниження на 30%. У разі повторної відмови від запропонованої роботи допомога може бути повністю скасована.

Міністр Барбель Бас підкреслила, що мета реформи — не обмеження соціальної підтримки, а стимул до працевлаштування:

"Ми пропонуємо більше порад, тісну підтримку та допомогу на шляху до роботи. Але ті, хто відмовляється співпрацювати, мають розуміти: надалі буде значно складніше".

На відміну від безробітних, допомога для шукачів притулку з 2025 року збільшиться на 14 євро і становитиме 455 євро на місяць.

Нагадаємо, напередодні Кароль Навроцький ветував закон, який передбачає виплату соцдопомоги непрацюючим українським біженцям. Він відправив документ на доопрацювання, давши уряду два тижні і заявивши, що хоче соціальної справедливості не тільки для українців, а й для поляків.

Своєю чергою віцепрем'єр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі написав у соцмережі, що це рішення вдарить і по фінансуванню Польщею інтернету для України.