Цены бьют рекорды: в каких городах Украины резко подорожала аренда квартир (инфографика)

За последние шесть месяцев аренда однокомнатных квартир выросла почти во всех городах Украины. Больше всего жилье подорожало в Одессе — здесь цены поднялись рекордно, на 55%.

Сейчас снять небольшую квартиру в городе на берегу Черного моря можно в среднем за 13 200 гривен в месяц. Об этом сообщает портал ЛУН.

Значительный рост цен наблюдается и в других городах. Так, в Тернополе однокомнатные квартиры подорожали на 41% — до 14 800 гривен, в Черкассах — на 38%, до 13 800 гривен, а в Полтаве — на 28%, где аренда теперь составляет 11 500 гривен.

Винница и Ужгород также отметились ростом на 26%. Особенно выделяется Ужгород — здесь аренда достигла 21 100 гривен в месяц, что является рекордной суммой для однокомнатного жилья в стране. В тройку городов с самой дорогой арендой вошли также Киев и Львов. В столице за полгода цены поднялись на 21% и теперь составляют в среднем 20 000 гривен, а во Львове аренда подросла на 10%, достигнув 18 700 гривен.

Однако есть города, где стоимость аренды осталась практически стабильной. Это Черновцы (14 700 гривен), Чернигов (7 200), Сумы (8 000) и Харьков (4 000). Данных по Херсону и оккупированным территориям в отчете ЛУН нет.

Отдельно стоит отметить, какую долю зарплаты украинцы тратят на аренду. Лидируют жильцы Ужгорода — до 84% дохода уходит на оплату квартиры. Далее идут жители Луцка (73%), Ивано-Франковска (72%), Львова (69%) и Киева (67%). А вот харьковчане тратят на аренду всего 18% своей зарплаты, что делает город одним из самых доступных для проживания.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.