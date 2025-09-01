Ціни б'ють рекорди: у яких містах України різко подорожчала оренда квартир (інфографіка)

За останні шість місяців оренда однокімнатних квартир зросла майже в усіх містах України. Найбільше житло подорожчало в Одесі — тут ціни піднялися рекордно, на 55%.

Related video

Наразі винайняти невелику квартиру в місті на березі Чорного моря можна в середньому за 13 200 гривень на місяць. Про це повідомляє портал ЛУН.

Значне зростання цін спостерігається і в інших містах. Так, у Тернополі однокімнатні квартири подорожчали на 41% — до 14 800 гривень, у Черкасах — на 38%, до 13 800 гривень, а в Полтаві — на 28%, де оренда тепер становить 11 500 гривень.

Ціни на оренду квартири

Вінниця та Ужгород також відзначилися зростанням на 26%. Особливо виділяється Ужгород — тут оренда сягнула 21 100 гривень на місяць, що є рекордною сумою для однокімнатного житла в країні. До трійки міст із найдорожчою орендою увійшли також Київ і Львів. У столиці за півроку ціни піднялися на 21% і тепер становлять у середньому 20 000 гривень, а у Львові оренда зросла на 10%, досягнувши 18 700 гривень.

Однак є міста, де вартість оренди залишилася практично стабільною. Це Чернівці (14 700 гривень), Чернігів (7 200), Суми (8 000) і Харків (4 000). Даних щодо Херсона та окупованих територій у звіті ЛУН немає.

Окремо варто зазначити, яку частку зарплати українці витрачають на оренду. Лідирують мешканці Ужгорода — до 84% доходу йде на оплату квартири. Далі йдуть жителі Луцька (73%), Івано-Франківська (72%), Львова (69%) і Києва (67%). А ось харків'яни витрачають на оренду всього 18% своєї зарплати, що робить місто одним із найдоступніших для проживання.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.