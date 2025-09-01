Экономика Польши существенно выиграла от присутствия украинцев, несмотря на распространенные заявления о "бремени" от беженцев.

В период с 2022 по 2024 год Польша потратила на обеспечение украинских переселенцев около 7,5 миллиарда злотых. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Новини.LIVE".

При этом доходы польского бюджета от деятельности украинцев превысили 51 миллиард злотых.

"Эти цифры свидетельствуют о безоговорочной экономической выгоде для Польши", — подчеркнул депутат. Он добавил, что рост бюджетных поступлений напрямую связан с присутствием украинцев в стране.

Тем не менее, по словам Гетманцева, в польском обществе и среди части политиков продолжают использовать тему беженцев для популистских целей. "И относительно заявлений самих политиков — они не только популистские, но и некомпетентные", — отметил он.

Депутат привел конкретные цифры: "Польша потратила на наших беженцев за 2022–2024 годы 7,5 млрд злотых, а получила в бюджет более 51 млрд за счет украинцев. Доходы бюджета выросли именно при участии украинцев".

По мнению Гетманцева, эти данные опровергают миф о том, что украинские переселенцы якобы обременяют экономику соседней страны.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".