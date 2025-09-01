Польща заробила на українських біженцях більше, ніж витратила, — Гетманцев

Економіка Польщі суттєво виграла від присутності українців, попри поширені заяви про "тягар" від біженців.

У період з 2022 по 2024 рік Польща витратила на забезпечення українських переселенців близько 7,5 мільярда злотих. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Новини.LIVE".

При цьому доходи польського бюджету від діяльності українців перевищили 51 мільярд злотих.

"Ці цифри свідчать про беззаперечну економічну вигоду для Польщі", — наголосив депутат. Він додав, що зростання бюджетних надходжень безпосередньо пов'язане з присутністю українців у країні.

Проте, за словами Гетманцева, у польському суспільстві та серед частини політиків продовжують використовувати тему біженців для популістських цілей. "І щодо заяв самих політиків — вони не тільки популістські, а й некомпетентні", — зазначив він.

Депутат навів конкретні цифри: "Польща витратила на наших біженців за 2022-2024 роки 7,5 млрд злотих, а отримала до бюджету понад 51 млрд за рахунок українців. Доходи бюджету зросли саме за участі українців".

На думку Гетманцева, ці дані спростовують міф про те, що українські переселенці нібито обтяжують економіку сусідньої країни.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".