В Украине изменились цена на некоторые овощи и фрукты: что подорожало

Торговая платформа EastFruit Trade Platform зафиксировала активную торговлю овощами и фруктами участниками из восьми стран. Особое внимание аналитиков привлекает динамика цен на овощи, входящие в "борщевой набор".

Несмотря на стабильный спрос, стоимость картофеля, моркови и свеклы в Украине показала снижение. В то же время огурцы и сладкий перец подорожали, а помидоры продолжили дешеветь, что отражает сезонные колебания на рынке. Об этом говорится на самой платформе.

Цены на цветную и пекинскую капусту, а также брокколи продолжают рост, отмечают эксперты. Среди зелени наблюдается повышение стоимости салата, тогда как укроп и петрушка немного подешевели.

Отдельное внимание уделяется сахарной кукурузе: впервые за длительный период ее цена опустилась ниже 10 гривен за кочан. При этом фермеры из Криворожского района активно предлагают артишок, а спрос на баклажаны и кабачки остается высоким.

Эксперты отмечают, что текущие колебания цен отражают сезонные изменения предложения и спроса, а также активность экспорта отдельных культур, в частности марокканского лука, который в этом сезоне достиг рекордных показателей.

Напомним, в апреле текущего года в Украине сильно поднялись цены на свинину и основные овощи из борщевого набора. Так называемый индекс борща достиг 222 гривны за стандартную порцию.

Госстат подсчитал, что продукты в Украине подорожали на 200% за год. Продовольственная инфляция достигла 23,2%.