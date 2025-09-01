В Україні змінилися ціна на деякі овочі та фрукти: що подорожчало

Торгова платформа EastFruit Trade Platform зафіксувала активну торгівлю овочами та фруктами учасниками з восьми країн. Особливу увагу аналітиків привертає динаміка цін на овочі, що входять до "борщового набору".

Незважаючи на стабільний попит, вартість картоплі, моркви та буряка в Україні показала зниження. Водночас огірки та солодкий перець подорожчали, а помідори продовжили дешевшати, що відображає сезонні коливання на ринку. Про це йдеться на самій платформі.

Ціни на цвітну та пекінську капусту, а також броколі продовжують зростання, зазначають експерти. Серед зелені спостерігається підвищення вартості салату, тоді як кріп і петрушка трохи подешевшали.

Окрема увага приділяється цукровій кукурудзі: вперше за тривалий період її ціна опустилася нижче 10 гривень за качан. При цьому фермери з Криворізького району активно пропонують артишок, а попит на баклажани і кабачки залишається високим.

Експерти зазначають, що поточні коливання цін відображають сезонні зміни пропозиції та попиту, а також активність експорту окремих культур, зокрема марокканської цибулі, яка цього сезону досягла рекордних показників.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.