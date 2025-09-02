От пеленок до диплома: сколько стоит государству вырастить одного ребенка в Украине

В Украине подсчитали, сколько государству стоит вырастить одного ребенка — от роддома и "пакета малыша" до выпускного диплома университета.

Сумма впечатляет: по приблизительным расчетам, речь идет о 700 тысячах гривен, или почти 17 тысячах долларов. Эти деньги — своеобразная инвестиция общества в будущее поколение, ведь государство оплачивает медицину, образование и соцподдержку детей на каждом етапе их взросления. Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Само рождение ребенка уже имеет четкую цену для бюджета. "Тариф на рождение" — около 8200 гривен (198 долларов) — покрывает работу медперсонала, оборудование и инфраструктуру родильных домов. Дополнительно молодые родители получают "пакет малыша" (7689 гривен — 186 долларов) и декретные выплаты (в среднем 40 тысяч гривен — 967 долларов). В итоге еще до первых шагов ребенка государство инвестирует более 55,9 тысячи гривен (1351 доллар).

Отдельная статья расходов — медицина. Базовое обслуживание ребенка обходится примерно в 1300 гривен (31 доллар) в год. До 18 лет эта сумма достигает 23,4 тысячи гривен (566 долларов). А в случае операций или травм расходы возрастают в десятки тысяч.

Но больше всего денег уходит на образование. Четыре года в детском саду обходятся бюджету в 106,8 тысячи гривен (2581 доллар), школьное обучение — примерно 276 тысяч гривен (6670 долларов). Университет — отдельная статья. Половина студентов в Украине учится за счет бюджета, и средняя стоимость пятилетней подготовки составляет около 215 тысяч гривен (5195 долларов). В сумме только на образование одного человека государство тратит свыше 600 тысяч гривен (14,5 тысячи долларов).

Таким образом, от первых минут жизни и до получения диплома государство вкладывает в одного гражданина около 700 тысяч гривен.

