Від пелюшок до диплома: скільки коштує державі виростити одну дитину в Україні

В Україні підрахували, скільки державі коштує виростити одну дитину — від пологового будинку і "пакунка малюка" до випускного диплома університету.

Сума вражає: за приблизними розрахунками, йдеться про 700 тисяч гривень, або майже 17 тисяч доларів. Ці гроші — своєрідна інвестиція суспільства в майбутнє покоління, адже держава оплачує медицину, освіту та соцпідтримку дітей на кожному етапі їхнього дорослішання. Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Саме народження дитини вже має чітку ціну для бюджету. "Тариф на народження" — близько 8200 гривень (198 доларів) — покриває роботу медперсоналу, обладнання та інфраструктуру пологових будинків. Додатково молоді батьки отримують "пакунок малюка" (7689 гривень — 186 доларів) і декретні виплати (у середньому 40 тисяч гривень — 967 доларів). У підсумку ще до перших кроків дитини держава інвестує понад 55,9 тисячі гривень (1351 долар).

Окрема стаття витрат — медицина. Базове обслуговування дитини обходиться приблизно в 1300 гривень (31 долар) на рік. До 18 років ця сума сягає 23,4 тисячі гривень (566 доларів). А в разі операцій або травм витрати зростають у десятки тисяч.

Але найбільше грошей йде на освіту. Чотири роки в дитячому садку обходяться бюджету в 106,8 тисячі гривень (2581 долар), шкільне навчання — приблизно 276 тисяч гривень (6670 доларів). Університет — окрема стаття. Половина студентів в Україні навчається за рахунок бюджету, і середня вартість п'ятирічної підготовки становить близько 215 тисяч гривень (5195 доларів). У сумі тільки на освіту однієї людини держава витрачає понад 600 тисяч гривень (14,5 тисячі доларів).

Таким чином, від перших хвилин життя і до отримання диплома держава вкладає в одного громадянина близько 700 тисяч гривень.

