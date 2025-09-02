В Украине изменились зарплаты: кого ищет бизнес и сколько готов платить по регионам

В июле 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине достигла 26 499 гривен.

Традиционно лидером по уровню заработков остается столица: в Киеве показатель составил 40 546 гривен. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Черновицкой области — всего 19 202 гривны. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наиболее высокооплачиваемой сферой стала информация и телекоммуникации, где средний заработок достиг 67 222 гривен. Далее следуют финансовая и страховая деятельность — 55 994 гривны, а также профессиональная, научная и техническая сфера — 34 068 гривен.

В государственном управлении и обороне средняя зарплата составила 33 896 гривен, в оптовой и розничной торговле — 31 424 гривны, в промышленности — 29 063 гривны. Работники транспорта, почтовой и курьерской служб в среднем получали 26 612 гривен. В строительстве заработок составил 22 775 гривен, а в сфере операций с недвижимостью — 22 698 гривен.

По данным Госстата, в июле среднесписочная численность штатных работников составила 5,37 млн человек. Общий фонд оплаты труда всех работников в стране достиг 150,36 млрд гривен, из которых 142,23 млрд грн приходится на штатных сотрудников.

При этом в первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 23 460 гривен, что на 24,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.