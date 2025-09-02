В Україні змінилися зарплати: кого шукає бізнес і скільки готовий платити за регіонами

У липні 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні досягла 26 499 гривень.

Традиційно лідером за рівнем заробітків залишається столиця: у Києві показник становив 40 546 гривень. Найнижчі зарплати зафіксовано в Чернівецькій області — лише 19 202 гривні. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільш високооплачуваною сферою стала інформація та телекомунікації, де середній заробіток сягнув 67 222 гривень. Далі йдуть фінансова та страхова діяльність — 55 994 гривні, а також професійна, наукова та технічна сфера — 34 068 гривень.

У державному управлінні та обороні середня зарплата становила 33 896 гривень, в оптовій та роздрібній торгівлі — 31 424 гривні, у промисловості — 29 063 гривні. Працівники транспорту, поштової та кур'єрської служб у середньому отримували 26 612 гривень. У будівництві заробіток становив 22 775 гривень, а у сфері операцій з нерухомістю — 22 698 гривень.

За даними Держстату, у липні середньооблікова чисельність штатних працівників становила 5,37 млн осіб. Загальний фонд оплати праці всіх працівників у країні досяг 150,36 млрд гривень, з яких 142,23 млрд грн припадає на штатних співробітників.

Водночас у першому кварталі 2025 року середньомісячна зарплата в Україні становила 23 460 гривень, що на 24,1% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.