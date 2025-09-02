Украина теряет миллионы тонн урожая: почему страдает сельское хозяйство

В 2025 году украинские аграрии соберут на 1,5 млн тонн меньше зерновых и масличных культур, чем в прошлом году. Причины — экстремальная жара, недостаток орошения и последствия разрушения Каховского водохранилища.

Урожай зерновых составит 56 млн тонн — почти на уровне 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью "БизнесЦензор".

При этом ожидается сбор 28,5 млн тонн кукурузы, 21,5 млн тонн пшеницы и 5 млн тонн ячменя. Для сравнения, в прошлом году аграрии собрали 26,9 млн тонн кукурузы, 22,4 млн тонн пшеницы и 5,3 млн тонн ячменя.

Что касается масличных культур, прогноз следующий: 12 млн тонн подсолнечника (+1 млн тонн к 2024 году), 5 млн тонн сои (-1,65 млн тонн) и 3 млн тонн рапса (-0,6 млн тонн). Общий сбор зерновых и масличных должен составить 76 млн тонн, тогда как в 2024 году он достигал 77,5 млн тонн.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отмечает, что жаркая погода и отсутствие системы орошения привели к полной потере посевов на площади около 386 тыс. га, а на 1,2 млн га урожайность снизилась на 30–50%. Наибольший ущерб пришелся на степные регионы, где орошение критически важно. Главным источником воды для фермеров служило Каховское водохранилище, разрушенное российскими агрессорами 6 июня 2023 года.

