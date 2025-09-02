Україна втрачає мільйони тонн урожаю: чому страждає сільське господарство

У 2025 році українські аграрії зберуть на 1,5 млн тонн менше зернових та олійних культур, ніж торік. Причини — екстремальна спека, нестача зрошення та наслідки руйнування Каховського водосховища.

Related video

Урожай зернових складе 56 млн тонн — майже на рівні 2024 року. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв'ю "БізнесЦензор".

При цьому очікується збір 28,5 млн тонн кукурудзи, 21,5 млн тонн пшениці та 5 млн тонн ячменю. Для порівняння, торік аграрії зібрали 26,9 млн тонн кукурудзи, 22,4 млн тонн пшениці та 5,3 млн тонн ячменю.

Що стосується олійних культур, прогноз такий: 12 млн тонн соняшнику (+1 млн тонн до 2024 року), 5 млн тонн сої (-1,65 млн тонн) і 3 млн тонн ріпаку (-0,6 млн тонн). Загальний збір зернових та олійних має скласти 76 млн тонн, тоді як 2024 року він сягав 77,5 млн тонн.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначає, що спекотна погода і відсутність системи зрошення призвели до повної втрати посівів на площі близько 386 тис. га, а на 1,2 млн га врожайність знизилася на 30-50%. Найбільших збитків зазнали степові регіони, де зрошення критично важливе. Головним джерелом води для фермерів слугувало Каховське водосховище, зруйноване російськими агресорами 6 червня 2023 року.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.