Нидерланды перешли на четырехдневную рабочую неделю: какой эффект для бизнеса

Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 32,1 часа. На такие изменения во многом повлияли женщины, активнее включившиеся в рабочую силу страны.

В Нидерландах убеждены: 32 часа в неделю вполне достаточно, чтобы бизнес процветал, а работники успевали выполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает издание Fortune.

Более того, такой подход помогает удерживать специалистов на рынке труда. В ряде стран, включая США, женщины часто покидают работу из-за обязательного возвращения в офис, а Нидерланды сумели учесть этот фактор.

Местные работники отмечают, что четырехдневная рабочая неделя позволяет поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью, а также пользоваться гибким графиком. Вместо переутомления и профессионального выгорания люди могут работать более продуктивно. В результате старшее поколение дольше остается на рынке труда, а работники имеют возможность строить длительную карьеру в выбранной отрасли.

Особое внимание в стране уделяют семейным моделям. Популярна так называемая схема "полтора", когда один родитель работает полный рабочий день, а другой — неполный. Это позволяет лучше распределять рабочую нагрузку и совмещать карьеру с заботой о семье.

Нидерланды далеко не единственные европейские государства, где сокращают рабочую неделю. В Австрии и Дании сотрудники в среднем трудятся 34 часа в неделю, а тестовые проекты четырехдневки проходят в Германии и Великобритании.

Напомним, что недавнее исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя улучшила благополучие людей и их удовлетворенность своей работой. Эксперимент охватил сотни компаний в разных странах мира.

Ранее эксперимент с четырехдневной рабочей неделей привел к неожиданным результатам. Исследователи утверждают, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных сотрудников, особенно работников с детьми.