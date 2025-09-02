Нідерланди перейшли на чотириденний робочий тиждень: який ефект для бізнесу

Середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 32,1 години. На такі зміни багато в чому вплинули жінки, які активніше включилися в робочу силу країни.

У Нідерландах переконані: 32 години на тиждень цілком достатньо, щоб бізнес процвітав, а працівники встигали виконувати свої службові обов'язки. Про це повідомляє видання Fortune.

Ба більше, такий підхід допомагає утримувати фахівців на ринку праці. У низці країн, включно зі США, жінки часто залишають роботу через обов'язкове повернення в офіс, а Нідерланди зуміли врахувати цей фактор.

Місцеві працівники зазначають, що чотириденний робочий тиждень дає змогу підтримувати баланс між кар'єрою та особистим життям, а також користуватися гнучким графіком. Замість перевтоми та професійного вигорання люди можуть працювати більш продуктивно. У результаті старше покоління довше залишається на ринку праці, а працівники мають можливість будувати тривалу кар'єру в обраній галузі.

Особливу увагу в країні приділяють сімейним моделям. Популярна так звана схема "півтора", коли один з батьків працює повний робочий день, а інший — неповний. Це дає змогу краще розподіляти робоче навантаження і поєднувати кар'єру з турботою про сім'ю.

Нідерланди далеко не єдині європейські держави, де скорочують робочий тиждень. В Австрії та Данії співробітники в середньому працюють 34 години на тиждень, а тестові проєкти чотириденки проходять у Німеччині та Великій Британії.

Нагадаємо, що нещодавнє дослідження показало, що чотириденний робочий тиждень покращив благополуччя людей та їхню задоволеність своєю роботою. Експеримент охопив сотні компаній у різних країнах світу.

Раніше експеримент із чотириденним робочим тижнем призвів до несподіваних результатів. Дослідники стверджують, що п'ятиденний робочий тиждень більше не відповідає способу життя та обов'язкам сучасних співробітників, особливо працівників з дітьми.