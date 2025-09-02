Во всем мире вырастут цены на популярный продукт: к чему готовиться

Мировые запасы сахара находятся на многолетнем минимуме, и эксперты прогнозируют, что уже в конце 2025 года или в начале 2026-го начнется рост цен на этот продукт.

Даже несмотря на возможный профицит на мировых рынках, украинские производители смогут не только полностью обеспечить внутреннее потребление, но и оставить значительный объем для экспорта. Об этом сообщила председатель национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Яна Кавушевская.

Согласно прогнозам, в следующем маркетинговом году на мировом рынке сахара ожидается профицит до 5 млн тонн. Однако исторические данные показывают, что даже в годы избыточного производства цены на сахар оставались достаточно высокими и порой продолжали расти. Это связано не только с объемами производства, но и с доступностью сахара в конкретных регионах и в определенные периоды времени.

"Индия и Бразилия начинают производство позже, а европейский свеклосахарный пояс стартует сейчас. Таким образом, на цену влияет и распределение сахара по миру во времени", — отметила Кавушевская.

Аналитики прогнозируют, что рост цен на белый сахар может начаться уже в декабре 2025 года или в первом квартале 2026-го. Поддержку рынку окажет также активность стран, таких как Пакистан, Бангладеш и Азербайджан, которые планируют закупки через тендеры. По мнению экспертов, это будет способствовать укреплению цен и развитию свеклосахарной отрасли в Украине.

Внутри страны ситуация выглядит иначе. В 2025 году площади под сахарной свеклой сократились на 22% — с 220 до 198 тыс. га. Кроме того, два завода не открылись к началу сезона, поэтому с 1 сентября количество действующих предприятий составит 27. В целом прогнозируется производство около 1,5 млн тонн сахара, что на 300 тыс. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Тем не менее этого объема достаточно для покрытия внутреннего потребления, которое с 2022 года оценивается примерно в 900 тыс. тонн.

