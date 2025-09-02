У всьому світі зростуть ціни на популярний продукт: до чого готуватися

Світові запаси цукру перебувають на багаторічному мінімумі, і експерти прогнозують, що вже наприкінці 2025 року або на початку 2026-го почнеться зростання цін на цей продукт.

Навіть незважаючи на можливий профіцит на світових ринках, українські виробники зможуть не тільки повністю забезпечити внутрішнє споживання, а й залишити значний обсяг для експорту. Про це повідомила голова національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська.

Згідно з прогнозами, наступного маркетингового року на світовому ринку цукру очікується профіцит до 5 млн тонн. Однак історичні дані показують, що навіть у роки надлишкового виробництва ціни на цукор залишалися досить високими і часом продовжували зростати. Це пов'язано не тільки з обсягами виробництва, а й з доступністю цукру в конкретних регіонах і в певні періоди часу.

"Індія і Бразилія починають виробництво пізніше, а європейський бурякоцукровий пояс стартує зараз. Таким чином, на ціну впливає і розподіл цукру по світу в часі", — зазначила Кавушевська.

Аналітики прогнозують, що зростання цін на білий цукор може початися вже в грудні 2025 року або в першому кварталі 2026-го. Підтримку ринку надасть також активність країн, як-от Пакистан, Бангладеш і Азербайджан, які планують закупівлі через тендери. На думку експертів, це сприятиме зміцненню цін і розвитку бурякоцукрової галузі в Україні.

Усередині країни ситуація виглядає інакше. У 2025 році площі під цукровими буряками скоротилися на 22% — з 220 до 198 тис. га. Крім того, два заводи не відкрилися до початку сезону, тому з 1 вересня кількість підприємств у дії становитиме 27. Загалом прогнозується виробництво приблизно 1,5 млн тонн цукру, що на 300 тис. тонн менше, ніж минулого сезону. Проте цього обсягу достатньо для покриття внутрішнього споживання, яке з 2022 року оцінюється приблизно в 900 тис. тонн.

