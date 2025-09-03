Опасная болезнь поражает свиней: цены на мясо в Украине могут резко вырасти

В Украине фиксируют случаи африканской чумы свиней (АЧС), и это уже отражается на рынке свинины.

Возможная вспышка заболевания может сначала привести к удешевлению мяса, но в долгосрочной перспективе чревата кризисом для производителей. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская сообщила в комментарии изданию УНИАН.

При активном распространении АЧС фермеры чаще реализуют животных на убой, что повышает предложение на рынке и снижает цены. Иногда это приводит к полной ликвидации хозяйств: когда хотя бы одна свинья оказывается инфицированной, уничтожают все поголовье.

"Повышенное предложение заметно давит на цены, что мы и наблюдали в прошлом году", — отметила эксперт.

При этом в долгосрочной перспективе вспышки АЧС, наоборот, поддерживают уровень цен. Причины — рост барьеров для новых игроков на рынке и необходимость инвестиций в меры биобезопасности для уже работающих свинохозяйств. Такая ситуация заставляет фермеров откладывать или пересматривать планы развития, ограничивая прирост предложения.

Ситуация с распространением АЧС в этом году выглядит лучше, чем в прошлом. По данным Ассоциации, с начала года официально зарегистрировано 46 случаев заболевания против 60 за аналогичный период 2024-го. При этом лишь менее 9% случаев произошли на свинофермах, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около четверти. В то же время вспышки среди дикой фауны выросли до 63% против 17% в 2024 году, что сохраняет высокие риски и требует от производителей усиленного контроля.

Бондарская подчеркнула, что для человека АЧС опасности не представляет.

"Африканская чума свиней не несет рисков для здоровья человека. Но контакт с инфицированным животным или употребление зараженной свинины может способствовать дальнейшему распространению вируса", — отметила аналитик.

В итоге возможная вспышка АЧС может сначала порадовать потребителей снижением цен, но для отрасли последствия будут болезненными: фермеры могут понести убытки, а цены на свинину в будущем вырастут.

Ранее украинцы уже заметили рост цен на мясо, особенно на свинину и говядину. На рынках и в магазинах килограмм свиной лопатки уже стоит от 220 до 240 гривен, а задняя часть говядины достигает 360 гривен.

А иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов. Как Фокус сообщал ранее, украинцы потребляют в основном европейскую продукцию, а не сыр отечественных производителей